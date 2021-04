गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे पीएम मोदी, अमित शाह भी होंगे शामिल

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बारे में आधिकारिक जानकारी दी गई। इस हाई लेवल मीटिंग में गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में पूरे साल के बड़े घटनाक्रमों को लेकर चर्चा की जा सकती है।

PM Modi to chair a meeting of high-level committee to commemorate 400th birth anniversary of Sri Guru Tegh Bahadur Ji, on Apr 8, via video conferencing. Home Minister Amit Shah to also attend the meeting which will discuss a year-long calendar of events to mark the occasion: PMO pic.twitter.com/IBvyIJKMfp