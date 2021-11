गुरु पर्व पर मास्टर स्ट्रोक से होंगे पीएम मोदी और भाजपा को चार बड़े फायदे

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 19 नवंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। इस बार उनकी घोषणा से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में यह संदेश गया है कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ वही जानते हैं। बहरहाल गुरु पर्व जैसे पवित्र मौके पर उन्होंने किसानों के उस वर्ग की खुशियों में चार चांद लगा दिया है, जो पिछले साल सितंबर महीने से अपना सबकुछ छोड़कर सड़कों को ही बसेरा बना लिया था। पीएम मोदी ने तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा ऐसे समय में की है, जब इसकी उम्मीद ना तो किसान संगठनों को थी और ना ही विपक्ष ने सपने में भी सोचा था। कहने का मतलब ये है कि पीएम मोदी का ऐलान विशुद्ध रूप से राजनीतिक ऐलान है, जिसके नफा-नुकसान का निश्चित तौर पर आकलन किया गया होगा और इसलिए बड़े ही ठंडे दिमाग से सही मौके पर इसकी घोषणा की गई है।

English summary

PM Modi took back the farm law and carried out a master stroke on Guru Parv, BJP and their own image will get four big benefits, image will flourish across the world, popularity will increase, benefit in Punjab-UP and the issue of opposition snatched