लाल किले से पीएम मोदी ने नेहरू का भी लिया नाम, जानिए उनके बारे में क्या कहा ?

नई दिल्ली, 15 अगस्त: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर आज के 83 मिनट लंबे भाषण में कई शब्दों का बार-बार प्रयोग किया। उन्होंने किन शब्दों पर जोर दिया, उसका पूरा ब्योरा हम आपको दे रहे हैं कि पीएम मोदी का फोकस किस बात पर रहा। साथ ही यह भी बताएंगे कि उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का भी जो एक बार नाम लिया है, वह किस सिलसिले में लिया और उनके बारे में उन्होंने क्या कहा। बहरहाल हर बार की तरह पीएम मोदी इस बार भी साफा बांधकर लालकिले की प्राचीर से झंडा पहराने पहुंचे थे। आजादी का अमृत महोत्सव के चलते इसबार उनके साफे का रंग तिरंगा था।

English summary

PM Modi also once named Nehru in his speech from the Red Fort and eulogized the contribution of great men like him