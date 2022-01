PM मोदी ने भारत-मध्य एशिया समिट को किया संबोधित, अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर जताई चिंता

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 27 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली आयोजित किए गए भारत-मध्य एशिया समिट को संबोधित किया। इस समिट में एशियाई मूल के कई देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, बैठक में पीएम मोदी ने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंताओं पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं और उद्देश्य एक समान हैं। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित हैं। इस संदर्भ में हमारा आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए और महत्वपूर्ण हो गया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा, 'भारत और मध्य एशिया देशों के कूटनीतिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं, पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोगियों ने कई सफलताएं हासिल की हैं। अब इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमें आने वाले सालों के लिए एक महत्वाकांक्षी विजन प​रिभाषित करना चाहिए। ऐसा विजन जो बदलते विश्व में हमारे लोगों विशेषकर युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। आज के समिट के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला यह स्पष्ट करना कि भारत और मध्य एशिया का आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनिवार्य है। भारत की तरफ से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मध्य एशिया एक एकीकृत और स्थिर विस्तारित पड़ोस के भारत के दृष्टिकोण का केंद्र है।'

Today's summit has three goals. First is to make it clear that mutual cooperation between India & Central Asia is necessary for regional security&prosperity. I want to make it clear that Central Asia is central to India's vision of an integrated&stable neighbourhood: PM Modi(1/3) pic.twitter.com/HMsNjYgIz9