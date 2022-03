पीएम मोदी के सामने यूक्रेन को लेकर पीएम किशिदा ने दिया बड़ा बयान, कहा-मदद करता रहेगा जापान

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 19 मार्च: जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने शनिवार को नई दिल्ली में कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण एक बहुत गंभीर मुद्दा है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की जड़ों को हिला रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बगल में खड़े थे। 14वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त प्रेस में उनके बगल में खड़े पीएम मोदी के साथ पीएम किशिदा ने कहा कि विश्व व्यवस्था में यथास्थिति को बदलने के लिए किसी एक पक्ष को बल प्रयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि टोक्यो यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेगा।

अपने बयान में जापान के पीएम ने कहा, "आज पूरी दुनिया कई घटनाओं के कारण हिल गई है, भारत और जापान के बीच घनिष्ठ साझेदारी होना बहुत जरूरी है। हमने अपने विचार व्यक्त किए, यूक्रेन में रूस के गंभीर आक्रमण के बारे में बात की। हमें अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत है।'

Both our countries should increase efforts for an open & free Indo-Pacific. Japan, along with India, will keep trying to end the war & keep providing support to Ukraine & its neighbouring countries: Japanese PM Fumio Kishida, following the 14th India-Japan Annual Summit pic.twitter.com/NDl1anEmhE