श्रीनगर में DRDO ने 17 दिनों में बनाया 500 बेड वाला कोविड केयर सेंटर, सभी सुविधाओं से है लैस

oi-Ankur Kumar

श्रीनगर। जम्‍मू कश्‍मीर के श्रीनगर में डीआरडीओ ने मात्र 17 दिनों में 500 बिस्‍तरों वाला कोविड केयर हॉस्‍पिटल तैयार कर दिया है। इस अस्‍प्‍ताल का बुधवार को उद्घाटन भी किया जा चुका है और मरीज भर्ती भी किए जाने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक इस कोविड केयर सेंटर में वेंटिलेटर के साथ 125 ICU बेड शामिल हैं, जिनमें से 25 बच्चों के लिए रिजर्व हैं।

इस अस्‍पताल को पीएम केयर फंड से तैयार किया गया है और उसकी फंड से चलाया भी जा रहा है।अस्‍पताल में एयर कंडिशन की व्‍यवस्‍था है और किसी भी तरह के इमरजेंसी से निपटने के लिए हर जरूरी उपकरण हैं। इस अस्‍पताल में 375 बिस्‍तरों पर 24 घंटे मेडिकल ऑक्‍सीजन की सुविधा है। इसके अलावा 100 वर्ग मीटर में 10 बिस्‍तरों वाला ट्राइएज एरिया भी बनाया गया है।

सभी मेडिकल सुविधाओं का ट्रायल रन हो चुक है और अब सेंटर में मरीजों का इलाज शुरू हो चुका है। डीआरडीओ की इस सराहनीय कार्य के लिए जम्‍मू कश्‍मीर के उप-राज्‍यपाल मनोज सिन्‍हा ने धन्‍वाद कहा है। उन्‍होंने कहा कि DRDO ने इतने कम समय में अस्पताल को तैयार किया और जम्मू-कश्मीर में लोगों की सहायता के लिए अतिरिक्त बिस्तर जोड़ दिए हैं। साथ ही, उन्होंने जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य देखभाल और मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने में जरूरी सहायता और हस्तक्षेप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया।

