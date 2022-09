Video: 'योगी जी, इस बार माफ कर दीजिए,कभी गलत नहीं करेंगे', मुठभेड़ के बाद पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा बदमाश

India

oi-Pallavi Kumari

गाजियाबाद, 04 सितंबर: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यूपी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला देखा गया है। मुठभेड़ के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाश पुलिस से कह रहा है, ''योगी जी, बस इस बार माफ कर दीजिए...।'' गाजियाबाद मुठभेड़ के बाद पुलिस जब बदमाश को पकड़ थाने ले जा रहे थे तो उसने ये बात कही। इन बदमाशों के पास से पुलिस को हथियारों सहित लूटे गए रुपये भी बरामद हुए हैं।

Naved, accused of looting cash from Petrol pump in Ghaziabad caught by UP police after an encounter yesterday night.

Look what he is Saying 🤣 🤣 😂 🤣 😂 pic.twitter.com/PqfoWqGHfH