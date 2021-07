Planetary Conjunction:आज से मंगल-शुक्र और चंद्रमा का होगा अद्भुत संगम, ऐसे देख सकेंगे आप

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बेंगलुरु, 12 जुलाई: आज से आसमान में एक अद्भुत खगोलीय घटना दिखाई पड़ेगी। होगा ये कि मंगल, शुक्र के साथ-साथ चंद्रमा भी एक ही सीध में दिखाई पड़ेंगे। ऐसी घटनाएं दुर्लभ होती हैं और अच्छी बात ये है कि अगर आसमान में बादल नहीं रहे तो इसे पूरे भारत में आप कहीं से भी देख सकेंगे। ज्योतिषियों के मुताबिक भी मंगल और शुक्र के इतने नजदीक आना मनुष्य के जीवन और उनके शरीर पर कई तरह से असर डालते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है यह खगोलीय घटना और हम-आप इसके नजारे का लुत्फ कैसे उठा सकते हैं।

Mars and Venus will come in a straight line, today the moon will also be close to them, this celestial event can be seen with the eyes