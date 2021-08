हंगामेदार रहा मानसून सत्र, पीयूष गोयल बोले- कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्षी सांसदों पर हो कार्रवाई

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 11 अगस्त। कोरोना काल के बीच 19 जुलाई को शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र आज (बुधवार) अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। मानसून सत्र के लिए 19 जुलाई से 13 अगस्त तक की तारीख तय की गई थी लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से दो दिन पहले ही सत्र को समाप्त कर दिया गया। दिन की शुरुआत में पहले लोकसभा और फिर बाद में राज्यसभा की कार्यवाही को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। पूरा मानसून सत्र पेगासस जासूसी मामले और कृषि कानून समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामेदार रहा, हालांकि इस बीच कई विधेयक भी पारित किए गए।

संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा में बुधवार को भी विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से पेगासस मामले पर चर्चा की मांग करता रहा। कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्षी सांसदों पर हमला बोला। उन्होंने संसद में हंगामा करने वाले सांसदों पर के खिलाफ कठोर एक्शन की मांग भी की। राज्यसभा में बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष पहले दिन से ही सोच कर बैठा था कि सदन को नहीं चलने दिया जाएगा, इसलिए बार-बार कार्यवाही को बाधित किया गया।

Opposition's intentions were on full display today. The way attempts were made to attack panel chairman, table staff & the secretary-general. In a condemnable incident, attempts were made to strangulate a woman security staff: Leader of the House in Rajya Sabha, Piyush Goyal(1/3) pic.twitter.com/nahRbp84xx