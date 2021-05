2 से 18 वर्ष की आयु वर्ग पर वैक्सीन ट्रायल की मंजूरी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती, जनहित याचिका दायर

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 18 मई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने पिछले सप्ताह जानकारी दी थी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने 2 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए कोवैक्सीन के दूसरे व तीसरे चरण के परीक्षण को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद भारत बायोटेक परीक्षण की तैयारी में लग गया था लेकिन अब इस काम में और समय लगने की उम्मीद है क्योंकि मंगलवार को परिक्षण के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

गौरतलब है कि 2 से 18 साल के एज ग्रुप में दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल शुरू करने को लेकर डीसीजीआई ने पहली ही मंजूरी दे दी थी जबकि केंद्र सरकार की ओर से इसे लेकर एक अधिसूचना भी जारी किया जा चुका है। इस अधिसूचना के खिलाफ अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। याचिका में 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों पर भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लीनिकल ट्रायल को अनुचित करार दिया गया है।

