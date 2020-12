आंदोलन कर रहे किसानों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, कोरोना वायरस का दिया हवाला

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट में कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए किसानों को दिल्ली-एनसीआर की सीमाओं से हटाने की मांग की गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दिल्ली के ही एडवोकेट ओम प्रकाश परिहार ने दाखिल किया है। परिहार ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया है कि वह कोरोना वायरस संकट को देखते हुए तुरंत किसानों को अपने राज्य लौटने का निर्देश दे।

गौरतलब है कि केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान आंदलन का 9वां दिन है। एक सप्ताह से भी अधिक समय गुजर जाने के बाद भी किसान अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। इस बीच केंद्र सरकार के साथ हुई कई दौर की वार्ता में भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। किसान अभी कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच किसानों को दिल्ली-एनसीआर के बॉर्डर से हटाने के लिए राजधानी के ही एक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

Petition filed before Supreme Court seeking directions for immediate removal of agitating farmers from border areas of Delhi-NCR keeping in view the fact that they may pose a risk to spread of #COVID19: Om Prakash Parihar, the Advocate on Record (AOR), for the petitioner, to ANI pic.twitter.com/BFf72JoChc