BJP नेताओं से मिलने के बाद किसान आंदोलन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानने लगे पंजाब के CM: मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच अब दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने राजधानी में केंद्र के काले कानून को पास किया। पंजाब के सीएम के बयान का पलटवार करते हुए बुधवार को सीएम केजरीवाल ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दवाब में ऐसा बयान दे रहे हैं। अब दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीएम अमरिंदर की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर हमला बोला है।

शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीएम अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलने के बाद अब पंजाब के सीएम उन्हीं की भाषा बोलने लगे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा, 'कैप्टन अमरिंदर सिंह कल भाजपा नेताओं से मिले और अब भाजपा का बचाव कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। पंजाब के सीएम भाजपा के सीएम की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वह भाजपा की तर्ज पर बोल रहे हैं।'

