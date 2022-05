पाकिस्तान और चीन के खिलाफ S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात करेगा भारत : US

India

oi-Artesh Kumar

वॉशिंगटन/नई दिल्ली ,18 मई : अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (डीआईए) ने कहा है कि भारत जून 2022 तक पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को तैनात करेगा। डीआईए ने कहा कि भारत को एस-400 मिसाइल प्रणाली सिस्टम पाकिस्तान, चीन से बचाव करने के लिए रूस ने दिया है।

English summary

The US official said that India is pursuing an extensive military modernisation effort encompassing air, ground, naval, and strategic nuclear forces with an emphasis on domestic defence productio