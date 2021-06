Delta Plus Variant: महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले यात्रियों को दिखानी होगी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जून 30। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। बुधवार को कर्नाटक सरकार ने बताया कि महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले यात्रियों को कम से कम 72 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट दिखाना अनिवार्य होगा, जो नेगेटिव हो। इसके अलावा उन्हीं यात्रियों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी, जिसे कम से कम वैक्सीन की एक डोज भी लग चुकी है। राज्य सरकार का ये फैसला बस, ट्रेन, टैक्सी या फिर फ्लााइट से आने वाली सभी यात्रियों पर लागू होगा।

Negative RTPCR certificate not older than 72 hrs or vaccination certificate of at least 1 dose of COVID vaccine compulsory for passengers coming to Karnataka by flight,bus, train, taxi, etc. Also applicable for all flights originating from Maharashtra to Karnataka: Karnataka Govt