संसद राउंडअप: राज्यसभा में पास हुए अहम बिल, राहुल बोले- विपक्ष को मुद्दों को उठाने की इजाजत नहीं

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 14 दिसंबर: संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। 29 नवबंर से शुरू हुए विंटर सेंशन में विपक्ष का जमकर हंगामा देखने को मिल रही है। शीतकालीन सत्र के 16वें दिन विपक्ष के लोगों ने राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर विरोध तेज कर दिया है। विपक्षी नेताओं ने 12 सांसदों के निलंबन के विरोध में मार्च निकाला। मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।

'यह संसद चलाने का तरीका नहीं है'

सांसदों के निलंबन पर राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी सांसदों के निलंबन को 14 दिन हो गए हैं। जिन मुद्दों पर सदन में विपक्ष बहस करना चाहती है, उनपर हमें बहस नहीं करने दी जाती। जहां विपक्ष आवाज उठाने की कोशिश की जाती है, उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या है।

#WATCH | A minister killed farmers. PM is aware of it. Truth is that 2-3 capitalists are against farmers... These MPs were not suspended by RS chairman or PM but by the power that wants to steal farmers' income. PM & the chairman are just implementors: Rahul Gandhi, Congress pic.twitter.com/FTP9FguSxo