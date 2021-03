परेश रावल ने लगवाया कोरोना का टीका, ट्वीट कर बोले-पीएम मोदी Thankyou

India

oi-Bhavna Pandey

मुंबई। दिग्गज अभिनेता और भाजपा के पूर्व सांसद परेश रावल ने मंगलवार को कोरोना का टीका लगवाया। कोरोना वैक्‍सीन लगवाने के बाद परेश रावल ने कहा कि उन्हें कोरोनवायरस वैक्सीन की पहली खुराक ली है। 65 वर्षीय अभिनेता ने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की और दो उंगलियों से विक्‍ट्री का साइन दिखाया। जो वैक्‍सीन को लेकर केंद्र सरकार की जीत का संकेत था।

परेश रावल बोले थैंक्‍यू पीएम मोदी

परेश रावल ने मंगलवार को ट्वीट किया, "वैक्सीन के लिए सभी डॉक्टरों और नर्सों और फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और वैज्ञानिकों को धन्यवाद। धन्यवाद @narendramodi

परेश रावल ने वैक्‍सीन लगवाने के बाद पूछी ये बात

परेश रावल से पहले उनकी पत्‍नी स्‍वरूप रावल जो अभिनेत्री होने के साथ-साथ लाइफ स्किल टीचर हैं उन्‍होंने भी वैक्सीन की पहली डोल लगवाई। जिसके बाद उन्‍होंने ट्वीट किया था मैंने अपनी कोरोना वैक्‍सीन लगवा ली क्या आपने?" 62 वर्षीय अभिनेत्री ने 6 मार्च को ये ट्वीट किया था।

पीएम मोदी ने 1 मार्च को लगवाई थी वैक्‍सीन

बता दें 1 मार्च को देश भर में वैक्‍सीनेशन के दूसरे चरण की शुरूआत हुई। जिसमें सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का टीका लगवाया। जिसके बाद कहा गया कि पीएम मोदी के वैक्‍सीन लगवाने के बाद लोगों के अंदर जो कोवडि वैक्‍सीन को लेकर भय और संदेह है वो दूर होगा। पीएम मोदी के बाद कई मशहूर हस्तियों, कलाकारों ने वैक्‍सीन लगवाई।

ये बड़ी हस्तियों ने लगवाया कोरोना का टीका

परेश रावल से पहले कोविड 19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों में अन्य भारतीय हस्तियों में दिग्गज अभिनेता-सांसद हेमा मालिनी, जीतेन्द्र, अभिनेता-राजनेता कमल हासन, फिल्म निर्माता राकेश रोशन, हास्य अभिनेता मोहम्मद लीवर और अभिनेता सतीश शाह शामिल हैं। परेश रावल से पहले सीनियर एक्‍टर राकेश रोशन ने टीका लगवाते हुए अपनी फोटो साझा की थी। इस फोटो में उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही थी। जिसके बाद फिल्‍म 'कोई मिल गया' के निर्देशक ने ट्वीट किया, "कोविशिल्ड की पहली खुराक लगवाई। वहीं उसी दिन राकेश रोशन की पत्नी और अभिनेता ऋतिक रोशन की मां पिंकी रोशन ने कोरोना वैक्‍सीन लगवाई थी और इंस्‍टाग्राम पर फोटो साझा की थी। सरकार ने 1 मार्च को 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना वैक्‍सीन लगवाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। इसके अलावा 45-59 के ऐसे लोग जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं वो टीकाकरण के दूसरे चरण में वैक्‍सीन लगवा सकते हैं।

