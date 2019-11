पानीपतः भारतीय फ़िल्म को लेकर अफ़ग़ानिस्तान में क्यों छिड़ी बहस?

India

bbc-BBC Hindi

भारत में अगले महीने रिलीज़ होने जा रही एक फ़िल्म को लेकर अफ़ग़ानिस्तान में बहस उठ खड़ी हुई है.

'पानीपत' के पोस्टर और ट्रेलर को लेकर अफ़ग़ान सोशल मीडिया में लोगों की बंटी हुई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

6 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली इस फ़िल्म में अभिनेता संजय दत्त दुर्रानी साम्राज्य के संस्थापक अहमद शाह अब्दाली की भूमिका निभा रहे .

इसमें 1761 में अब्दाली की वफ़ादार सेनाओं और भारत की मराठा सेनाओं के बीच हुई पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाई के दौरान का घटनाक्रम दिखाया गया है.

अफ़ग़ानिस्तान में कुछ फ़ेसबुक और ट्विटर यूज़र्स ने भारतीय फ़िल्म निर्माताओं और प्रशासन को चेताया है कि अब्दाली के किरदार को नकारात्मक न दिखाएं. दरअसल अब्दाली को अफ़ग़ान सम्मान से 'अहमद शाह बाबा' कहते हैं.

अब्दुल्ला नूरी नाम के एक यूज़र ने ट्वीट किया, "डियर बॉलिवुड, मैं अफ़ग़ानिस्तान से हूं और लाखों अन्य अफ़ग़ानों की तरह बॉलीवुड का मुरीद हूं. संजय दत्त मेरे पसंदीदा अभिनेता हैं. मुझे उम्मीद है कि पानीपत फ़िल्म में अहमद शाह दुर्रानी का कोई अपमान नहीं किया होगा."

हालांकि कुछ अन्य यूज़र्स ने समय से पहले प्रतिक्रिया देने को ग़लत बताया है और अब्दाली की ऐतिहासिक भूमिका पर अलग तरह के नज़रिये को भी स्वीकार करने की अपील की है.

मोहम्मद क़ासिल अकबर सफ़ी ने पश्तो भाषा के शमशाद टीवी की ओर से इस विषय पर डाले गए पोस्ट पर कॉमेंट किया है, "अहमद शाह बाबा हमारे हीरो हैं. हमें उनपर गर्व है. हालांकि, उन्हें (भारतीयों को) युद्ध में काफ़ी नुक़सान उठाना पड़ा था. वे उनके लिए हीरो नहीं हैं."

मूवी की 'पड़ताल' की मांग

शमशाद टीवी के फ़ेसबुक पोस्ट पर एक अन्य टिप्पणी में अहम आग़ा सफ़ी ने लिखा है, "अगर रिलीज़ करने से पहले इस फ़िल्म की पड़ताल करना ठीक रहेगा."

मुख्य पोस्ट में भी फ़िल्म की "जांच" की मांग की गई थी और इसे ख़बर लिखे जाने तक 70 बार शेयर किया जा चुका था.

एक दिन पहले संजय दत्त की ओर से ट्विटर पर जारी पोस्टर पर कॉमेंट करते हुए भारत के लिए अफ़ग़ानिस्तान के पूर्व राजदूत शाइदा अब्दाली ने ट्वीट किया, "डियर संजय दत्त जी, ऐतिहासिक तौर पर भारतीय सिनेमा की भारत और अफग़ान संबंधों को मज़बूत करने में अहम भूमिका रही है. मुझे उम्मीद है कि 'पानीपत' फ़िल्म ने हमारे साझा इतिहास के इस अहम घटनाक्रम को लेकर इस बात को ध्यान में रखा होगा."

Dear @duttsanjay Ji: Historically, the Indian cinema has been extremely instrumental in strengthening the Indo-Afghan ties - I very much hope that the film “Panipat” has kept that fact in mind while dealing with this important episode of our shared history! https://t.co/8HKLei2ce1