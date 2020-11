पंजाबः संगरूर में सड़क हादसे में पाक उच्चायोग के अधिकारी घायल

India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: पंजाब में रविवार को पाकिस्तान उच्चायोग का वाहन हादसे का शिकार हो गया। हादसा इतना भयानक था कि वाहन का अलगा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी घायल हुए हैं। हालांकि उनकी हालात स्थिर बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब पुलिस ने भी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी पंजाब के अटारी बॉर्डर की ओर जा रहे थे। इस दौरान संगरूर में उनका वाहन ट्रक से जा टकराया। जिसमें दो अधिकारी घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाया। इसके बाद एक घायल अधिकारी को दिल्ली रेफर कर दिया गया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक उन्होंने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Punjab: Pakistan High Commission officials injured in an accident in Sangrur while on their way to Attari border.

Police say, "They were going to Attari border when their vehicle rammed into a truck. 2 passengers were injured, 1 of them has been rushed to Delhi." pic.twitter.com/LgfhltgpGG