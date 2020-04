Lockdown बढ़ाने के पीएम के ऐलान पर बोले चिदंबरम- ‘मोदी का संबोधन मात्र बयानबाजी, रोओ, मेरे प्यारे देश’

India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन पार्ट-2 का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री ने तीन मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। पीएम ने राष्‍ट्र के नाम अपने संबोधन में मंगलवार को यह भी कहा कि जो राज्‍य कोरोना वायरस के खिलाफ सख्‍ती रखते हुए अपने शहरों/क्षेत्रों में हॉटस्‍पॉट (कोराना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र) नहीं बनने देंगे, वहां 20 अप्रैल से जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी।

लॉकडाउन बढ़ाने के पीएम के ऐलान के बीच कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने 'गैरजरूरी' रिएक्‍शन दिया है। चिदंबरम ने ट्वीट किया, 'गरीबों को 21+19=40 दिन के लिए अपना इंतजाम खुद करने के लिए छोड़ दिया गया। धन है, भोजन है लेकिन सरकार वह देगी नहीं। रोओ, मेरे प्यारे देश।' एक अन्‍य ट्वीट में चिदंबरम ने कहा, 'मुख्‍यमंत्रियों की धनराशि की मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, आई. 25 मार्च के 'कंजूरीभरे' पैकेज में एक रुपया भी नहीं जोड़ा गया।

CMs’ demand for money elicited no response. Not a rupee has been added to the miserly package of March 25, 2020

From Raghuram Rajan to Jean Dreze, from Prabhat Patnaik to Abhijit Banerji, their advice has fallen on deaf years.