One Year Of Josh: जोश के एक नंबर चैलेंज में हिस्सा लेकर जीतें 50 हजार, बॉलीवुड सेलीब्रिटी से मिलने का मौका

India

oi-Rizwan M

नई दिल्ली, 20 अगस्त: भारत के सबसे बड़े शॉर्ट वीडियो मेकर ऐप 'जोश ऐप' ने अपना 1 साल पूरा कर लिया है। जोश एक साल के भीतर ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त हिट हो गया है। चाहे वह कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करना हो, संकट के समय देश की मदद करने के लिए #BlueWarrior जैसी अनूठी पहल के साथ आना हो या बड़े ब्रांड और मशहूर हस्तियों के साथ मिलकर काम करना हो।

जोश को अगस्त में एक साल पूरा हो गया है। एक साल पूरा होने के इस मौके को जोश ऐप खास तरीके से मना रहा है। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए ऐप ने 'एक नंबर' चैलेंज शुरू किया है, ये आज (20 अगस्त, 2021) लाइव हो जाएगी। जोश ने दो लोकप्रिय सितारों, अभिनेता सोनू सूद और मौनी रॉय को इस मस्ती भरे चैलेंज की चमक बढ़ाने के लिए चुना है।

सोनू और मौनी की यह जोड़ी पांच कैटेगरी- डांस, फूड, फैशन, कॉमेडी और फिटनेस में 'एक नंबर' चैलेंज का नेतृत्व करेगी। EkNumber challenge में आप पांचों कैटगरी में देश की 8 भाषाओं के साथ हिस्सा ले सकते हैं। जनजाति अपनी-अपनी श्रेणियों के लिए एक-एक चुनौती वीडियो पोस्ट करेगी। साथ ही ये लोग जोश इंस्टाग्राम हैंडल पर 20-26 अगस्त तक प्रतिदिन लाइव होंगे। इनके नाम और कैटेगरी इस तरह से हैं-

फिटनेस- अदनान, शादान, फैज, फैसू, बिजली मुरली

कॉमेडी- ओए इट्स प्रैंक, समीक्षा, विशाल पारेख, सुकैना सुल्तान, हसनैन

डांस- ईशान, सना सुल्तान खान, प्रिंस गुप्ता, मोहक मंगानी, दीपक तुलस्यान

फूड- मधुरा, फजल, मिंट पकाने की विधि, दिव्य, करुणा

फैशन- शादान, विशाल पांडे, कृष गवली, भाविन, वैष्णवी नाइक

जाने माने सेलीब्रिटी केपीवाई बाला, किंग्स यूनाइटेड-सुरेश और रूही सिंह भी 'एक नंबर' चैलेंज से जुड़ेंगी और सर्वश्रेष्ठ 120 प्रतिभाओं को शॉर्टलिस्ट करने में मदद करेंगी।

जोश यूजर्स को 6 हैशटैग का उपयोग करके ऐप और इंस्टाग्राम रील पर संबंधित वीडियो पोस्ट करने होंगे। ये हैशटैग हैं-

जोश ऐप का COVID वारियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की मदद के लिए फंड

#EkNumber

#EkNumberDanceStar

#EkNumberFashionStar

#EkNumberFoodStar

#EkNumberComedyStar

#EkNumberFitnessStar.

अपने #EkNumber चैलेंज वीडियो यहां अपलोड करें!

जीत सकते हैं 50 हजार का ईनाम

जोश ऐप के इस चैलेंज में हिस्सा लेकर आप इनाम जीत सकते हैं। विजेता को मौका मिलेगा Josh एकेडमी में इंट्रोलमेंट का। इतना ही नहीं वो बनेगा जोश का नया Ek Number कंटेंट क्रिएटर। इतना ही नहीं विजता को मिलेगा 50000 रुपए का बिग कैश प्राइज। इनामों की बारिश यहीं खत्म नहीं होगी, साथ ही मौका मिलेगा टॉप सलिब्रिटीज और मॉडल के साथ मिलने का। जोश की पहले एनिवर्सरी को और खास बनाने के लिए शॉर्ट वीडियो मेकर ऐप ला रहा है Ek Number म्यूजिक वीडियो. 'जोश में आ जा ' जिसे कंपोज किया है क्लिंटन सेरेजो और बियांका गोम्स ने। यहां सुने जोश Ek Number Anniversary Mix इसके अलावा Josh ऐप को और मनोरंजक बनाने के लिए IG फिल्टर और and Josh फिल्टर के साथ मजेदार हैशटैग ला रहा है। तो जुड़ जाइए Josh App के साथ और बनां अपना शॉर्ट क्रिएटिव वीडियो।

बॉलीवुड स्टार सोनू सूद, मौनी रॉय ने Josh App के 1 साल पूरे होने पर लॉन्च किया EkNumber Challenge

English summary

One Year Of Josh Win Up To Rs 50K In The Ek Number Challenge And Meet Top Celebs know how to Participate