नई दिल्‍ली, 24 मई। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच आ रही वैक्‍सीनेशन की समस्‍या को दूर करने के लिए केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने नया फैसला लिया है। अब 18-44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए CoWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑन-साइट पंजीकरण/सहायक समूह पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा समय में यह सुविधा केवल सरकारी COVID वैक्‍सीनेशन सेंटर्स के लिए लागू की जा रही है।

जानिए इसके नियम

जिनके पास नहीं है फोटो पहचान पत्र उन्‍हें भी लगेगा वैक्‍सीन

जैसा की आपको पता है कि वैक्‍सीन के लिए रजिस्‍ट्रेशन करने के दौरान पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड या पेंशन दस्तावेज का नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास फोटो आईडी कार्ड नहीं है। ऐसे लोगों को भी वैक्‍सीनेशन ड्राइव से जोड़ने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इस गाइडलाइन के मुताबिक मंत्रालय ऐसे लोगों की पहचान कर रही है। इनमें विभिन्न धर्मों के साधु/संत, सजायाफ्ता कैदी, भिखारी और कुछ अन्‍य लोग शामिल हैं। इन लोगों को बिना पहचान पत्र के भी टीका लगाया जाएगा।

