महबूबा मुफ्ती की कथित हिरासत पर बोले उमर अब्दुल्ला- 'सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता ऐसे दे रही है जैसे उपकार कर रही हो'

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्हें पुलवामा में गिरफ्तार पीडीपी नेता वहीद उर रहमान पारा के घर पर जाने से रोकने के लिए बेटी इल्तिजा मुफ्ती के साथ उनके निवास पर हिरासत में रखा गया है। महबूबा मुफ्ती के इस दावे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सरकार का पक्षधर माना जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता ऐसे दे रही है जैसे किसी पर कोई उपकार कर रही हो।

बता दें कि गुरुवार ट्वीट करते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया था कि उन्हें एक बार फिर से गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया गया है। पिछले दो दिनों से जम्मू कश्मीर प्रशासन मुझे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं दे रही है। वहीद उर रहमान का परिवार पुलवामा में है। उन्हें फर्जी आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां तक कि मेरी बेटी को भी घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा भाजपा के मंत्री और उनकी कठपुतलियों को कहीं भी जाने की इजजात है, लेकिन इन लोगों को सिर्फ मुझसे ही सुरक्षा में दिक्कत हो रही है। इस बीच ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पूर्व CM महबूबा मुफ्ती को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया है।

Parking a truck in front of our gates is now standard operating procedure for this admin. They did the same to my father recently to stop him from praying. Personal liberty is treated as a favour by the govt, to give & withdraw at will, with no interference from the judiciary. https://t.co/yUjDhhZb9p