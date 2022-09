उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे ने पुराने कोचों में किया बड़ा बदलाव, बेहतर अनुभव देने के साथ रोजगार सृजन है लक्ष्य

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मालीगांव (असम), 13 सितंबर: भारतीय रेलवे राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ यात्री सुविधाएं बढ़ाने और रोजगार के मौके तैयार करने के लिए नए-नए प्रयोग कर रहा है। इसी कड़ी में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने ट्रेनों के बेकार हो चुके पुराने कोचों में बदलाव कर उन्हें रेस्टोरेंट के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रेलवे के इस जोन ने अपने लगभग सारे डिविजन में ऐसे कोचों में बदलाव के काम में हाथ लगाया है और आने वाले दिनों में इस जोन के अधिकर स्टेशन पर कोच रेस्टोरेंट दिखने लगेंगे। रेलवे को उम्मीद है कि इस पहल से उसे अतिरिक्त राजस्व जुटाने में तो मदद मिलेगी ही, स्थानीय लोगों को रोजगार पाने का अवसर भी मिलेगा।

English summary

North East Frontier Railway is converting old coaches of trains into restaurants in its zone. Such a restaurant has also started in Katihar