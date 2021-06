क्या कम होगा COVISHIELD वैक्सीन की दो खुराकों के बीच अंतराल? सरकार बोली- हड़बड़ी की जरूरत नहीं

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 12 जून। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से लड़ाई के बीच अब देश में वैक्सीन को लेकर अब एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। करोड़ों लोगों को लगाई जा चुकी कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराक के बीच अंतर के परिणाम को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि खुराक के बीच ज्यादा अंतराल होने से लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि अब इसे लेकर भारत सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण सामने आया है।

केंद्र सरकार का कहना है कि कोविशील्ड वैक्सीन की डोज के बीच समय अंतराल को कम करने के लिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि कोरोना के नए स्ट्रेन से बचाव के लिए COVISHIELD की 2 खुराक के बीच के अंतर को कम करना बेहतर होगा। नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वी के पॉल आश्वासन दिया है कि खुराक के बीच गैप में तत्काल परिवर्तन की आवश्यकता पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

There have been reports that it would be better to shorten the gap b/w 2 doses of COVISHIELD, in light of variants in circulation. Dr VK Paul, Member (Health), NITI Aayog has assured that there is no need for panic on need for an immediate change in dosage interval: Govt of India