Coronavirus को लेकर अप्रैल फूल बनान पड़ेगा महंगा, हो सकती है 6 महीने तक की जेल

Ankur Kumar

पुणे। देश कोरोना वायरस जैसे जानलेवा महामारी से जूझ रहा है। इस संकट की घड़ी में सबसे बड़ी चुनौती है इसके संक्रमण को रोकना। इसके लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है। लेकिन इसी के साथ एक और चुनौती है जिसे रोकना बेहद जरूरी है। वो है इस महामारी को लेकर फैल रही फर्जी खबरें। बुधवार को पहली अप्रैल है और इस दिन लोग 'अप्रैल फूल' का प्रैंक खेलते हैं। लेकिन पुणे पुलिस ने कोरोना संकट को देखते हुए लोगों से अपील की है कि कोरोना को लेकर किसी तरह का मज़ाक ना करें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सोमवार को पुणे पुलिस ने जिले में इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। पुलिस ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि सोशल मीडिया पर इस दौरान किसी तरह की अफवाह फैलाए जाने को लेकर IPC की धारा 188 के तहत एक्शन लिया जाएगा। गौरतलब है कि इस धारा के तहत 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Modern problems, modern solutions!

Officers and staff of Dattawadi Police Station took to singing, to raise awareness about ❤️#coronavirus

We request you to stay at home while we continue to reach out to you through various methods. #Seva+ @CMOMaharashtra @AnilDeshmukhNCP pic.twitter.com/XfqRGw0IwW