दिल्ली में राहुल गांधी से मिले नीतीश कुमार, 50 मिनट की बातचीत में मिशन 2024 पर बनी सहमति!

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, सितंबर 05। मिशन 2024 के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का संकल्प लेकर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर ली है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक में नीतीश कुमार ने बिहार सरकार को कांग्रेस के समर्थन के लिए राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया।

2024 के लिए एकसाथ हैं दोनों नेता!

इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच इस अहम बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में नीतीश और राहुल गांधी में इस बात पर सहमति बनी है कि मिशन 2024 के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकसाथ लेकर आना है। हालांकि राहुल गांधी से मिलने के बाद नीतीश ने मीडिया से कोई बात नहीं की है।

