वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी! नितिन गडकरी की बड़ी घोषणा...तो सिर्फ आधा देना होगा Toll Tax

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 17 अगस्त: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री नितिन गडकरी ने देश में टॉल प्लाजा और टॉल टैक्स व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की है। आने वाले कुछ महीनों में आपको टॉल प्लाजा पर रुकने की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए सरकार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और जीपीएस-आधारित अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब आपको कई बार बहुत कम टॉल टैक्स ही चुकाना पड़ सकता है, जिसके लिए अभी आपको ज्यादा रकम देनी पड़ती है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ऐसी तैयारी में जुटी हुई है कि अगले लोकसभा चुनावों से पहले आपको देश में हाइवे का बुनियादी ढांचा उसी तरह का मिले, जैसा कि अमेरिका का है।

English summary

Toll plazas will end in future, toll tax will be taken with the help of high security number plates. You will have to pay less for short distances