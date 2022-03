नितिन गडकरी ने किया वादा, कहा- भारत में भी होंगी अमेरिका जैसी चमचमाती सड़कें, डेडलाइन भी बताई

India

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 22 मार्च। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने काम को लेकर बेहद ईमानदार और जागरूक माने जाते हैं। उनके सड़क और परिवहन मंत्री रहते भारत में सड़कों का जो विकास हुआ वह शायद ही पहले कभी हुआ हो। मंगलवार को उन्होंने जनता से नेशनल टेलीविजन पर एक महत्वपूर्ण वादा किया। संसद में नितिन गडकरी ने कहा कि साल 2024 तक भारत की सड़कें अमेरिका जैसी होगीं। लोकसभा में बोलते हुए, केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री ने कहा कि भारत की समृद्धि इसकी सड़कों से जुड़ी हुई है।

अमेरिका अमीर क्योंकि वहां की सड़कें अच्छी

गडकरी ने कहा- 'अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं हैं क्योंकि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि वहां की सड़कें अच्छी हैं। भारत को समृद्ध बनाने के लिए मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि दिसंबर 2024 से पहले भारत का सड़क ढांचा अमेरिका जैसा हो जाए।'

60 किलोमीटर के भीतर होगा केवल एक टोल

सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए गडकरी ने आश्वासन दिया कि 60 किमी की दूसी के भीतर केवल एक टोल प्लाजा होगा और कहा कि उसके भीतर किसी भी अन्य टोल को अगले तीन महीनों के भीतर बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम टोल के आसपास रहने वाले लोगों को पास प्रदान करेंगे।

#WATCH | ...American roads are not good because America is rich but America is rich because American roads are good. To make India prosperous, I ensure that before Dec'24 India's road infrastructure will be like America: Union Transport & Road Minister Nitin Gadkari, in Lok Sabha pic.twitter.com/6YyHZZza9p