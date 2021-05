अलग-अलग वैक्सीन की खुराक से कोई नुकसान नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय की सफाई

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, मई 27: कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी हो रही है जो एक राहत भरा संकेत है, लेकिन देश में चल रहे कोरोना टीकाकरण की गति भी मंदी पड़ी है, देश के कई राज्यों में वैक्सीन ना होने के कारण सेंटर बंद है, जिससे 18 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बीच खबर भी आ रही है कि कोरोना की मिलने वाली दो डोज में वैक्सीन बदली जा रही है यानी पहले कोवैक्सीन लगाई गई है तो दूसरी कोविशील्ड की खुराक दी जा रही है, जिस पर नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने अपना बयान दिया है।

दरअसल, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में कुछ लोगों को गलती से कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन लगाने का मामला सामने आया था। वहीं ऐसा देश के कई जगहों पर भी हुआ है, जिस पर डॉ. वीके पॉल ने बताया कि प्रोटोकॉल के हिसाब से सजग रहना है कि ऐसा न हो। पहले जो टीका लगे उसी का दूसरा टीका लगे, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो गया है तो इतना कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं होना चाहिए।

As per the protocol, stick to the same dose of vaccine as the first one. If in case people are getting different doses there is no cause for concern, it's safe. We are thinking to mix and match (vaccine doses) on a trial basis: Dr VK Paul Member-Health, Niti Aayog pic.twitter.com/JFnF2BFVDe