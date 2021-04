असम में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 1 मई तक लगाया गया नाइट कर्फ्यू

India

oi-Bhavna Pandey

गुवाहाटी, अप्रैल 27: देश भर में कोरोना वायरस ने ताडंव मचा रखा है। असम में भी अचानक कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्‍या में तेजी से बढ़ोत्‍तरी हो रही है। कोरोना पर काबू पाने के लिए असम सरकार ने 1 मई तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश मंगवार को दिया है।

असम सरकार द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार 1 मई तक नाइट कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा प्रदेश के कामरूप महानगर जिला ने आदेश दिया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 11 मई तक सभी स्‍कूल, कालेज और कोचिंग बंद रहेगी। इससे ठीक एक सप्‍ताह पहले प्रदेश सरकार ने को ही राज्य में सख्त आदेश जारी किए थे जिसमें सभी दुकानों को शाम के छह बजे बंद करने के आदेश दिए गए थे। वहीं अब रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। असम में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाए गए कर्फ्यू, यह आदेश तत्काल प्रभाव में लागू किया गया है और 1 मई तक लागू रहेगा।

Night curfew imposed in Assam from 8 pm to 5 am, the order comes into immediate effect and will remain in place till May 1st. #COVID19 pic.twitter.com/NawUPxHRBV