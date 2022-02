4 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ दो पहिया चलाने वालों के लिए नया नियम, उल्लंघन करने पर 1000 रुपए जुर्माना

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 17 फरवरी। दो पहिया वाहन पर सवारी करने वाले बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सड़क एवं ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमे चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दो पहिया वाहन पर सवारी के दौरान चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रैश हेलमेट और अन्य सुरक्षा के इंतजामों को सुनिश्चित किया जाए।

English summary

New rule for riding two wheeler with kids under 4 years of age all you need to know.