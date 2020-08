एयर बबल एग्रीमेंट के तहत 13 देशों के साथ चल रही बातचीत, पीछे नहीं छूटेगा कोई भी भारतीय: उड्डयन मंत्री

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट में विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने का काम जारी है। मंगलवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि भारत सरकार 13 अन्य देशों से भी हवाई यात्रा की व्यवस्था स्थापित के लिए बातचीत कर रह रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हम वंदे भारत मिशन के दायरे के और बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। कोरोना काल में कोई भी नागरिक पीछ नहीं छूटेगा।

गौरतलब है कि वंदे भारत मिशन का पांचवा चरण 1 अगस्त से शुरू हो गया है, एक आकंड़े के मुताबिक अब तक 8 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा चुका है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट में बताया कि हम अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं और हवाई यात्रा की व्यवस्था स्थापित करने के लिए 13 और देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, बहरीन, इसराइल, केन्या, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड शामिल हैं।

We continue to further strengthen the reach & scope of VBM. Air Travel arrangements are already in place with USA, UK, France, Germany, UAE, Qatar & Maldives.

We are now taking these efforts forward & are negotiating with 13 more countries to establish such arrangements.