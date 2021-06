तो इसलिए प्रेग्नेंसी के वक्त नीना गुप्ता ने नहीं की शादी, कहा- विवियन से उस वक्त भी करती थी प्यार

India

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 19 जून: बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता इन दिनों अपनी ऑटोबायोग्राफी 'सच कहूं तो' को लेकर चर्चा में बनी हुई है। नीना गुप्ता के इस ऑटोबायोग्राफी के लॉन्च होने के बाद एक बार फिर से वह वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर सर विवियन रिचर्ड्स के साथ अपने रिश्ते और सिंगर मदर बनने को लेकर चर्चा में हैं। नीना गुप्ता की बायोग्राफी के बाद ये बात सामने आई है कि जब वह प्रेग्नेंट हुईं तो अभिनेता सतीश कौशिक ने उनको शादी का प्रस्ताव दिया था। इसके अलावा भी नीना को कुछ और लोगों के शादी के ऑफर मिले थे। लेकिन नीना ने इन शादी के प्रस्ताव को मना कर दिया था। नीना गुप्ता ने अब स्वीकार किया है कि वह किसी और से शादी कैसे कर सकती थीं, जब वह प्रेग्नेंसी के दौरान भी विवियन रिचर्ड्स से प्यार करती थीं और अटैच्ड फील करती थीं। नीना ने कहा कि सिर्फ बच्चे को नाम देने के लिए वो शादी नहीं करना चाहती थीं। नीना गुप्ता ने अपनी बेटी मसाबा गुप्ता को अकेले ही पाला है।

English summary

Neena Gupta comment on why she did not marry any one while pregnant with Masaba gupta due to Vivian Richards