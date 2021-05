India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देशभर में कोहराम मचाया हुआ है। एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि तीसरी लहर जल्‍द ही आने की आशंका है। वायरस के इस लहर में सबसे ज्‍यादा खतरा बच्‍चों को है। इसी को नजर में रखते हुए राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने गुरुवार को आईसीएमआर से कहा कि वो बच्‍चों के उपचार एवं क्‍लीनिकल प्रबंधन को लेकर जरूरी प्रोटोकॉल या दिशानिर्देश साझा करे।

एनसीपीसीआर की अध्‍यक्ष प्रियंक कानूनगो ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से भी आग्रह किया है कि बच्चों और शिशुओं के लिए आपात परिवहन/एंबुलेंस सेवा के बारे में जरूरी दिशानिर्देश जारी किए जाएं। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव को लिखे लेटर में प्रियंका कानूनगो ने कहा कि वासरस की दूसरी लहर में नौजवानों में संक्रमण का ज्‍यादा मामला देखने को मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर में सबसे ज्‍यादा खतरा बच्‍चों को है।

National Commission for Protection of Child Rights writes to Principal Secretaries/Secretaries of (Health) of all States/UTs requesting them to assign a nodal officer who would be responsible for providing data of the state on the online form developed by NCPCR for the purpose. pic.twitter.com/49KdLx49AM