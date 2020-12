किसान आंदोलन को समर्थन देकर विवादों में आए शरद पवार, अब पार्टी की तरफ से दी गई सफाई

India

oi-Kapil Tiwari

मुंबई। किसान आंदोलन के समर्थन में देश की 18 विपक्षी पार्टियां आगे आ गई हैं। रविवार को कांग्रेस समेत देश की 18 विपक्षी पार्टियों ने किसानों के 'भारत बंद' का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस (NCP) भी शामिल है। NCP के किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के बाद से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, एक वक्त था जब शरद पवार ने खुद कृषि मंत्री रहते हुए कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) में संशोधन की मांग की थी और आज शरद पवार उस संशोधन का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शरद पवार के द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी भी वायरल हो रही थी, जो उन्होंने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लिखी थी। हालांकि इस चिट्ठी को लेकर अब NCP की तरफ से सफाई है।

शरद पवार के विवाद में आने पर NCP की सफाई

NCP की तरफ से सफाई में कहा है कि मॉडल एपीएमसी कानून (APMC ACT 2003) अटल बिहार वाजपेयी जी की सरकार में लाया गया था। उस वक्त कई राज्य इस कानून का विरोध कर रहे थे। ऐसे में बतौर कृषि मंत्री रहते हुए शरद पवार ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड से सुझाव मंगाकर उनके बीच इस कानून पर एक आम सहमति बनाने की कोशिश थी। इस कोशिश के तहत राज्य सरकारों को APMC एक्ट से किसानों को होने वाले फायदे के बारे में बताया गया था, जिसके बाद कई राज्य इसे लागू करने पर राजी हुए थे।

As agriculture minister, Pawar tried to form broader consensus among State Agriculture Marketing Boards by inviting suggestions for implementation of the Act.Benefit of farmers as per model APMC Act was explained to various state govts&many govts came forward to implement it: NCP https://t.co/r86WGNv2os