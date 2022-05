Navjot Singh Sidhu:क्या है वो मामला जिसमें SC ने अपना ही फैसला पलटा, एक साल की सजा सुनाई

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 19 मई: क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। अदालत ने चार साल पहले सुनाए गए अपने ही एक फैसले को पलटकर उन्हें एक साल 'कठोर कैद' की सजा सुना दी है। मामला रोड रेज का है, जिसमें पंजाब के पटियाला में एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तीन दशक से भी ज्यादा पुराने इस मामले में आज सिद्धू को जेल भेजने की सजा सुनाई है। सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला सिद्धू की याचिका पर ही सुनाई है, जिसमें उन्होंने पीड़ित परिवार की पुनर्विचार याचिका को चुनौती दी थी।

English summary

Navjot Singh Sidhu has been sentenced to one year in jail by the Supreme Court in the 1988 road rage case. In this case, for the first time, the SC had acquitted him