VIDEO: दोबारा पीएम बनने से पहले Keshubhai patel के पैर छूकर मोदी ने लिया था आशीर्वाद

गांधीनगर: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल (KeshuBhai Patel) का गुरुवार (29 अक्टूबर) को निधन हो गया है। 92 वर्षीय केशुभाई पटेल को सांस लेने में दिक्कतों के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। केशुभाई पटेल ने साल 2014 में राजनीति से सन्यास की घोषणा की थी। उनके निधन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात का एक वीडियो वायरल हो गया है। उस वीडियो में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी जब गुजरात के अदालज में गए थे तो मंच पर पूर्व मुख्‍यमंत्री केशुभाई पटेल उपस्थित थे, नरेंद्र मोदी ने पैर छूकर केशुभाई पटेल का आशीर्वाद लिया था। केशुभाई पटेल को पीएम मोदी अपना गुरु भी मानते हैं।

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल (KeshuBhai Patel) हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए गए थे। हांलाकि उसके बाद वो ठीक भी बो गए थे। केशुभाई को हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था।

केशुभाई गुजरात के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने दोनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। साल 2001 में उनकी जगह नरेंद्र मोदी ने सीएम पद की शपथ ली थी।

#WATCH Prime Narendra Modi touches feet of former Gujarat Chief Minister Keshubhai Patel, at an event in Adalaj, Gujarat. pic.twitter.com/hlewIV8T7T — ANI (@ANI) March 5, 2019

पीएम मोदी ने केशुभाई को यूं किया याद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केशुभाई पटेल के निधन पर एक के बाद एक तीन ट्वीट किए हैं। तीनों ट्वीट में पीएम मोदी ने केशुभाई पटेल के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं। पीएम मोदी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, हमारे प्यारे और सम्मानित केशुभाई का अब इस दुनिया में नहीं रहें... मैं बहुत दुखी और दर्द में हूं। वह एक उत्कृष्ट नेता थे जिन्होंने समाज के हर वर्ग की देखभाल की। उनका जीवन गुजरात की प्रगति और हर गुजराती के सशक्तीकरण के लिए समर्पित था।

Keshubhai travelled across the length and breadth of Gujarat to strengthen the Jana Sangh and BJP. He resisted the Emergency tooth and nail. Issues of farmer welfare were closest to his heart. Be it as MLA, MP, Minister or CM, he ensured many farmer friendly measures were passed. pic.twitter.com/qvXxG0uHvo — Narendra Modi (@narendramodi) October 29, 2020

एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, केशुभाई ने जनसंघ और भाजपा को मजबूत करने के लिए गुजरात में हर संभंव कोशिश की। उन्होंने आपातकाल का जमकर विरोध किया था। किसान कल्याण के मुद्दे उनके दिल के सबसे करीब थे। विधायक, सांसद, मंत्री या सीएम के रूप में उन्होंने कई किसान हितैषी उपाय पारित किए थे।

Keshubhai mentored and groomed many younger Karyakartas including me. Everyone loved his affable nature. His demise is an irreparable loss. We are all grieving today. My thoughts are with his family and well-wishers. Spoke to his son Bharat and expressed condolences. Om Shanti. pic.twitter.com/p9HF3D5b7y — Narendra Modi (@narendramodi) October 29, 2020

एक अन्य ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने लिखा, केशुभाई मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के आदर्श रहे हैं। सभी को उनका मिलनसार स्वभाव पसंद था। उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है। हम सभी आज शोक मना रहे हैं। मेरे विचार उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं। शांति।

