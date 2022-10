Mysuru Dasara 2022: मैसूर पैलेस को सिर्फ रोशन करने पर होता है 1 करोड़ रुपए खर्च, 25,000 बल्ब हर साल बदलते हैं

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मैसूर, 5 अक्टूबर: Mysore Dussehra Festival 2022 मैसूर दशहरा उत्सव के 10 दिनों के त्योहार का विजयादशमी को भव्य समाप्त होता है। इस बार 10 दिनों के मैसूर दशहरा फेस्टिवल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मैसूर के चामुंडी हिल्स पर 26 सितंबर को ही धार्मिक रीति-रिवाजों से किया था, जिस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी उपस्थित थे। मैसूर दशहरा उत्सव हमेशा से भव्य रहा है और इसीलिए इसे रॉयल फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। यह इतना भव्य धार्मिक आयोजन है कि सिर्फ दशहरा उत्सव पर मैसूर पैलेस की लाइटिंग पर ही करीब एक करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते हैं।

English summary

Mysuru Dasara 2022:The ten-day festival concludes on Vijayadashami. The procession of elephants takes place on the last day. One crore is spent only on light maintenance of Mysore Palace