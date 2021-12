'मेरी सरकार रहे या जाए....' प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पूर्व पीएम देवगौड़ा ने किया बहुत बड़ा दावा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 13 दिसंबर: पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की एक बायोग्राफी प्रकाशित हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके हवाले से एक बड़ा दावा किया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में संसद भवन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। किताब में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एचडी कुमारस्वामी को 2019 की शुरुआत में बीजेपी के साथ गठबंधन का ऑफर दिया था और पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहने का भरोसा भी दिलाया था। लेकिन, देवगौड़ा का दावा है कि कर्नाटक के पूर्व सीएम ने एक खास वजह से पीएम मोदी का ऑफर ठुकरा दिया।

English summary

In the biography of former PM HD Deve Gowda, it has been claimed that PM Modi had offered support to the Kumaraswamy govt, which he turned down