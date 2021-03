India

oi-Bhavna Pandey

मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना रनौत मुंबई पुलिस पर कई बार हमले कर चुकी है। इतना ही नहीं महाराष्‍ट्र में सत्‍ता पर काबिज शिवसेना पर हमला करते हुए बयान देती आई हैं। वहीं अब कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस कमिश्‍नर परमबीर सिंह का ट्रांसफर होने पर अपना रिएक्‍शन दिया है। कंगना के इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

This is the person who encouraged derogatory art about me on Mumbai streets when I retaliated he was defended by Sonia Sena and for that retaliation they broke my house, look today Shav Sena kicked him out, this is the beginning of Shav Sena end #ParambirSingh https://t.co/qdh0zedEyh