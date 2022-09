Video: मुंबई में बारिश के बीच आसमान में हुआ ऐसा करतब, कि लोग- बस ये समझ लो, भगवान ने हमें बचा लिया

India

मुंबई, 09 सितंबर: महाराष्ट्र के मुंबई गुरुवार शाम को भारी बारिश हुई, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। नागरिक अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा कि यह लगातार दूसरा दिन था जब मुंबई में भारी बारिश हुई। बुधवार की सुबह 8 बजे से गुरुवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे की अवधि में द्वीपीय शहर में 30.96 मिमी बारिश हुई। इस दौरान शहर में गरज और बिजली गिरने के साथ बारिश हुई थी। मुंबई में कई लोगों ने बारिश और बिजली गिरने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं। जिसमें से कुछ तस्वीरें और वीडियो बहुत डरावने हैं, जो वायरल हो रहे हैं।

Borivali, Mumbai yesterday ⚡️

It surely was scary! Luckily they had installed a lightning rod in the bldg so If the lightning strikes it directly goes to the ground! #Mumbai #Borivali pic.twitter.com/KR94GedXwt