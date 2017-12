KamalaMillsFire: कमला मिल्स कंपाउंड में लगी भयंकर आग, 14 की मौत, राष्ट्रपति कोविंद ने जताया शोक

Kamala Mill Compound Fire: 12 died, many injured | वनइंडिया हिंदी

मुंबई। मुंबई के लोअर परेल के कमला मिल कंपाउंड के मोजोस लाउंज में भीषण आग की वजह से अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने इस बारे में एक ट्वीट भी किया है औऱ कहा है कि दुख की इस घड़ी में वे पीड़ित परिवारों के साथ हैं और घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मालूम हो कि इस घटना में करीब एक दर्जन से अधिक लोग भी घायल हुए हैं, घायलों में कई लोगों ऐसे हैं जिनकी हालात काफी गंभीर है।

Disturbing news about the fire in #Mumbai. Condolences to the bereaved families and wishing the injured an early recovery. Commend the valiant efforts of fire-fighters and those in rescue ops, tweets President Kovind #KamalaMillsFire (File Pic) pic.twitter.com/HXiRdtglFt