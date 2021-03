India

मुंबई। सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्‍ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की परीक्षा फिलहाल कुछ दिनों के लिए टाल दी है। गुरुवार को सीएम ठाकरे ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्‍होंने कहा कि उनकी सरकार छात्रों की भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहती, लेकिन वो उनके स्‍वास्‍थ्‍य के साथ भी नहीं खेल सकती। उन्‍होंने आगे कहा कि ये जो अतिरिक्‍त समय मैं चाह रहा हूं वो इसलिए ताकि स्‍टाफ और अन्‍य जरूरी चीजों को बेहतर तरीके से इस्‍तेमाल किया जा सके। ठाकरे ने कहा कि मैं छात्रों के अभिभावकों से अपील करता हूं कि वो किसी भी राजनीतिक बहकावे में न फंसे। उन्‍होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परीक्षा की तारीखा दो-तीन महीने नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिए टाली गई है। परीक्षा एक हफ्ते के भीतर ही होगी।

आपको बता दें कि परीक्षा की तारीख टाले जाने के बाद गुरुवार को परीक्षार्थियों ने पुणे में प्रदर्शन किया था। ठाकरे ने कहा कि कोरोना का प्रकोप फिर से बढ़ रहा है और मुंबई में ये काफी ज्‍यादा है। ऐसे कर्मचारियों की जांच करनी होगी जो इस दौरान छात्रों के साथ होंगे। जो कर्मचारी कोरोना निगेटिव होंगे वहीं छात्रों के साथ होंगे ताकि किसी भी तर‍ह की हानि न हो।

Last time when it (MPSC exams) was postponed, I'd assured you it won't be further postponed when next date is declared. Today it was postponed due to COVID. I assure you that postponement isn't for 2-3 months but for few days. Exam will take place in a week's time: Maharashtra CM pic.twitter.com/a6VNQ7AGo0