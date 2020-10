MP By-Polls: बीजेपी की चुनाव आयोग से अपील, कमलनाथ की रैली और सभाओं पर लगाई जाए रोक

India

oi-Pallavi Kumari

भोपाल: MP By-Election 2020: मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को उपचुनावों के दौरान रैली और चुनावी सभा ना करने दी जाए। बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है। उन्होंने मांग है कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में कमलनाथ के सार्वजनिक चुनावी सभाओं पर रोक लगाई जाए। एमपी की सभी 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है।

चुनाव आयोग ने कलमनाथ को लगाई थी फटकार

बीजेपी की प्रत्याशी और राज्य की बाल महिला विकास मंत्री इमरती देवी के लिए ''आइटम'' जैसे शब्द कहने पर चुनाव आयोग ने कमलनाथ को फटकार लगाई है। चुनाव आयोग में हाल ही में कमलनाथ को नसीहत देते हुए कहा था कि किसी भी चुनावी रैली और सार्वजनिक सभाओं में ऐसी भाषा और शब्दों का प्रयोग ना करें।

Madhya Pradesh: Bharatiya Janata Party writes to the Election Commission of India requesting to debar Congress leader and former Madhya Pradesh CM Kamal Nath from electioneering and holding public meetings during the by-elections in the state