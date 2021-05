केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने ASI के तहत आने वाले स्मारकों और संग्रहालयों को 15 जून तक बंद रखने का दिया आदेश

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 30। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का पीक स्तर अब बीत चुका है। देश के कई राज्यों में अब कोरोना के नए मामले तेजी से घट रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकारें पाबंदियों में ढिलाई देने के अभी मूड में नहीं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों / स्थलों और संग्रहालयों को 15 जून 2021 तक या अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है।

मंत्रालय के बयान में क्या कहा गया है?

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने रविवार को कहा कि कोरोना महामारी की स्थिति के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत सभी केंद्र संरक्षित स्मारक / स्थल और संग्रहालयों को 15 जून 2021 तक या अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा। आपको बता दें कि मंत्रालय का ये फैसला 3,693 स्मारक और 50 संग्रहालय पर लागू होगा।

Due to the COVID19 pandemic situation, all the centrally protected monuments/sites and museums under the Archaeological Survey of India shall continue to remain closed till 15 June 2021 or until further orders: Union Ministry of Culture