Monsoon 2022: दोहरा रंग दिखा सकता है मानसून, La Nina और IOD को लेकर बड़ी भविष्यवाणी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 13 मई: देश में इस साल मानसून दोहरा खेल, खेल सकता है। यानी मानसून के एक हिस्से में तो सामन्य से अच्छी बारिश होने का अनुमान है, लेकिन दूसरे हिस्से में झटका मिलने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों का खासकर उन राज्यों के किसानों के लिए संदेश है जिनकी खेती बारिश पर निर्भर है कि वे पूर्वानुमानों के मुताबिक ही अपनी फसलों का चुनाव करें। क्योंकि, हो सकता है कि बाद में पानी की कमी के चलते उनकी फसलों को नुकसान हो जाए। यह पूर्वानुमान प्रशांत महासागर से लेकर हिंद महासागर तक की मौसमी संभावनाओं के आकलन के बाद लगाया गया है। ये बात ऐसे समय में सामने आई है, जब गुरुवार को ही मौसम विभाग ने इस साल 15 मई को ही मानसून के दस्तक देने की भविष्यवाणी कर दी है।

English summary

Monsoon difference is being predicted in the country this year. There may be good rain in the first part and less rain later