मैन vs वाइल्ड में मोदी, कांग्रेस ने पुलवामा हमले से जोड़ा

आप 'मैन वर्सेज़ वाइल्ड' शो वाले बियर ग्रिल्स को जानते हैं? वही बियर ग्रिल्स जो सुनसान जंगलों में ख़तरनाक जानवरों और नदियों के बीच एडवेंचर करते नज़र आते हैं.

अब बियर ग्रिल्स के साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी दिखाई देंगे. 'मेन वर्सेज़ वाइल्ड' शो का ये एपिसोड 12 अगस्त को रात नौ बजे डिस्कवरी चैनल पर आएगा.

बियर ग्रिल्स ने ट्विटर पर इस एपिसोड का टीज़र जारी किया है. इस टीज़र के रिलीज़ होने के बाद ट्विटर पर #PMModionDiscovery टॉप ट्रेंड्स में है.

टीज़र में पीएम मोदी बियर ग्रिल्स के साथ दोस्ताना अंदाज़ में नज़र आ रहे हैं.

वीडियो में मोदी बियर ग्रिल्स का इंडिया में स्वागत करते हैं और बियर ग्रिल्स मोदी से कहते हैं- आप इंडिया के सबसे ख़ास इंसान हैं, मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि आपको सुरक्षित रखूं.

People across 180 countries will get to see the unknown side of PM @narendramodi as he ventures into Indian wilderness to create awareness about animal conservation & environmental change. Catch Man Vs Wild with PM Modi @DiscoveryIN on August 12 @ 9 pm. #PMModionDiscovery pic.twitter.com/MW2E6aMleE — Bear Grylls (@BearGrylls) 29 July 2019

पीएम मोदी ने भी ट्विटर पर इस टीज़र को शेयर करते हुए लिखा- भारत जहां आप हरे भरे जंगल, ख़ूबसूरत पहाड़, नदियां और वाइल्ड लाइफ़ देख सकते हैं. इस कार्यक्रम को देखकर आपका इंडिया आने का मन करेगा. शुक्रिया बियर ग्रिल्स भारत आने के लिए.

India- where you find lush green forests, diverse wildlife, beautiful mountains and mighty rivers. Watching this programme will make you want to visit different parts of India and add to discourse of environmental conservation. Thanks @BearGrylls for coming here! @DiscoveryIN https://t.co/AksPyHfo7X — Narendra Modi (@narendramodi) 29 July 2019

इस टीज़र की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है. प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ़ से भी आई है.

मैन वर्सेज़ वाइल्ड का पुलवामा कनेक्शन...

'दलित कांग्रेस' के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, ''अब दुनिया सच जान सकेगी. जब पुलवामा हमला हो रहा था और हमारे जवान देश के लिए जान दे रहे थे तब पीएम नरेंद्र मोदी बियर ग्रिल्स के साथ डिस्कवरी प्रोग्राम के लिए शूटिंग कर रहे थे. पीएम मोदी ये शर्मनाक बात है.''

दलित कांग्रेस विपक्षी पार्टी कांग्रेस का ही ट्विटर अकाउंट है.

Now world will see the reality, when there was #Pulwama attack going on, Our soldiers were martyrs for nation. @narendramodi was busy with @BearGrylls in shooting program for @DiscoveryIN Shame on You Modi ji.

#PMModionDiscovery pic.twitter.com/dXe1JFbzvI — Dalit Congress (@INCSCDept) 29 July 2019

दरअसल, जब पुलवामा हमला हुआ था, तब पीएम मोदी की जिम कॉर्बेट से कुछ तस्वीरें सामने आईं थीं.

फ़रवरी 2019 में कांग्रेस ने कहा था, ''सीआरपीएफ़ जवानों पर हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी जिम कॉर्बेट गए और एक विज्ञापन फ़िल्म की शूटिंग में व्यस्त थे.''

तब कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था, ''मोदी जी ने तो वक़्त पर बयान भी नहीं दिया. दिन भर कॉर्बेट पार्क का भ्रमण कर रहे थे और विज्ञापन की शूटिंग कर रहे थे. देश हमारे शहीदों के टुकड़े चुन रहा था और पीएम अपने नारे लगवा रहे थे. ये मैं नहीं पत्रकार तस्वीरों के साथ लिख रहे हैं.''

इसके जवाब में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जवाब दिया था, '''कांग्रेस वो पार्टी है जो सेना प्रमुख को 'गुंडा' कहती है, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है, पार्टी की अध्यक्षा आतंकी की मौत पर रो पड़ती हैं. ऐसी पार्टी बीजेपी को राष्ट्रभक्ति ना सिखाए.''

सूरजेवाला ने ये भी कहा था, ''इस देश का पीएम हमले के बाद चार घंटे तक शूटिंग करता है चाय नाश्ता करता है. उसके बारे में क्या कहना चाहिए.''

अब डिस्कवरी की ओर से जो तस्वीरें जारी हुई हैं, उनमें पीएम मोदी बियर ग्रिल्स के साथ चाय पीते नज़र आ रहे हैं.

मैन vs वाइल्ड में मोदी: लोगों की प्रतिक्रियाएं

निहाल लिखते हैं, ''अगर मैं ग़लत नहीं हूं तो ये शूटिंग पुलवामा हमले के वक़्त हुई थी. ये बहुत शर्मनाक बात है.''

Bear Grylls : modiji we have to eat some thingh to be alive

Modiji: na khau ga na khane dunga. #PMModionDiscovery pic.twitter.com/E8E9yYFHYT — khiladiyon ka khiladhi (@KhiladiBajrangi) 29 July 2019

@Baba_Hindustani ने ट्वीट किया, ''पुलवामा के वक़्त यही शूटिंग चल रही थी क्या?''

People telling PM Modi b4 going on with Bear Grylls that if u go with him u have to climb trees, cross rivers eat insects or wild fruits , walk miles PM Modi - #PMModionDiscovery pic.twitter.com/ViPsvbSTef — Gagan (@GaganAlmighty) 29 July 2019

विनायक लिखते हैं, ''बियर ग्रिल्स लव यू. नरेंद्र मोदी की जय.'' देवेश ने लिखा, ''वाह. इस शो को देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं.''

#PMModionDiscovery me trying to copy my class monitor's assignment be like : pic.twitter.com/U8uAO2FQ43 — Pranjul Sharma (@Pranjultweet) 29 July 2019

@D_hullabaloo ने लिखा, ''हमारे पीएम मोदी रॉक स्टार हैं. बियर ग्रिल्स आप भी कम नहीं. देखना ये शो आपका बेस्ट शो होगा. ''

गणेश लिखते हैं, ''बाल नरेंद्र वाली कहानी सच होने वाली है.''

Discovery network after episode of Man vs Wild with PM Modi #PMModionDiscovery #manvswild pic.twitter.com/4iatBKVRxY — yash.uk (@UkeyYash) 29 July 2019

समीर मिश्रा ने लिखा, ''अगली चीज़ ये होगी कि मोदी बिगबॉस में नज़र आएंगे.''