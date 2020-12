मोदी सरकार का 5 करोड़ गन्ना किसानों को तोहफा, चीनी के निर्यात की सब्सिडी और कमाई सीधा पहुंचेगी खाते में

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। किसान आंदोलन (Farmers Protest) के बीच केंद्र सरकार (Central Govt) ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि 60 लाख टन चीनी के निर्यात से होने वाली कमाई और उसकी सब्सिडी को सीधे 5 करोड़ किसानों के खाते में जमा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी।

Modi Cabinet ने गन्ना किसानों को दी राहत, 60 लाख टन Sugar Export करने का फैसला | वनइंडिया हिंदी

5 करोड़ किसानों को होगा फायदा

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि सब्सिडी का पैसा सरकार सीधा किसानों के खातों में जमा कराएगी। उन्होंने कहा कि 60 लाख टन चीनी का निर्यात 6000 रुपए प्रति टन के हिसाब से किया जाएगा। जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसान और 5 लाख मजदूरों को सीधा फायदा होगा।

3500 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि एक हफ्ते के भीतर ही 5361 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी किसानों के खातों में पहुंचा दी जाएगी। इसके लिए सरकार 3500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा 18000 करोड़ रुपये की आय भी किसानों को दी जाएगी।

उद्योग संकट को मात देने के लिए लिया गया फैसला- जावड़ेकर

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन हुआ है, जबकि देश में इसकी खपत 260 लाख टन है। इस उद्योग संकट को मात देने के लिए सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात पर सब्सिडी देने का फैसला किया गया है।

किसान आंदोलन की दिशा तय करेगा ये फैसला?

आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार के द्वारा लिया गया ये फैसला आंदोलन की राह को जरूर दिशा देने में सफल साबित होगा। मोदी सरकार लगातार आंदोलन कर रहे किसानों को समझाने की कोशिश में लगी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है और किसानों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी है।

It'll help 5 Cr farmers & 5 lakh workers in various sugar mills. Farmers will get 3 credits- within 1 week farmers will get Rs5361 cr, Rs18,000 cr of export running to be credited to their accounts to the extent of their dues, & Rs 3500 cr, the subsidy decided today: P Javadekar https://t.co/zvE6UieiJb