आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर, भारत में विकास की संभावनाओं को लेकर MNC को बड़ी उम्मीद- CII survey

India

Anjan Kumar Chaudhary

India's growth prospects:आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अनेक कारणों से काफी दबाव में है, वैश्विक महंगाई बढ़ती जा रही है,वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर विदेशी निवेशकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को काफी उम्मीदें हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके लिए भारत में निवेश काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। सीआईआई ने भारत में काम कर रहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच जाकर जो सर्वे किया है, उससे पता चला है कि ज्यादा कंपनियां भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सुरक्षित और विकसित होने वाली अर्थव्यस्था के तौर पर देख रही हैं।

English summary

India’s growth prospects:MNCs are very optimistic about the prospects of economic growth in India. This result has come out in CII-EY survey