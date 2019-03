'मिशन शक्ति' को लेकर आए ऐसे रिएक्शन, जानिए किसने-क्या कहा?

India

oi-Kamal Kumar

नई दिल्ली। भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। पीएम मोदी ने आज इसकी जानकारी देश को दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को अंतरिक्ष में यह उपलब्धि हासिल थी। एन्टी-सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला भारत चौथा देश बन गया है, जो हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। पीएम मोदी के संबोधन के बाद इसपर विपक्षी दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के संबोधन पर प्रतिक्रिया दी है।

अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'आज नरेंद्र मोदी ने खुद के लिए फ्री के एक घंटे टीवी पर और देश का ध्यान जमीनी मुद्दों से हटाने का काम किया। बेरोजगारी, ग्रामीण संकट औक महिलाओं की सुरक्षा के बजाय वे आसमान की ओर देख रहे हैं।'

Today @narendramodi got himself an hour of free TV & divert nation's attention away from issues on ground — #Unemployment #RuralCrisis & #WomensSecurity —by pointing at the sky.

Congratulations @drdo_india & @isro — this success belongs to you. Thank you for making India safer.